Макрон: Франция и Германия продолжат укреплять сотрудничество после победы Меркель

Франция и Германия будут и далее развивать сотрудничество, которое отвечает интересам обеих стран и Евросоюза. Об этом заявил в понедельник французский президент Эмманюэль Макрон, поздравив по телефону канцлера ФРГ Ангелу Меркель с победой ее блока на выборах в Бундестаг.

"Я позвонил Ангеле Меркель, чтобы поздравить ее. Мы решительно продолжим развивать наше сотрудничество, которое является ключевым для Евросоюза и для наших стран", - написал Макрон на своей странице в Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Выборы в Бундестаг состоялись в Германии в воскресенье. Согласно данным экзитполов, блок Меркель Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по итогам голосования набирает 33,2% голосов, Социал-демократическая партия Германии - 20,8%, "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 13,1%. Таким образом, в германском парламенте впервые в современной истории ФРГ будет представлена правопопулистская партия АдГ.





