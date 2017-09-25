Габриел Саргсян начал с победы в английском турнире

В Англии стартовал очень сильный турнир “Айл оф мен”. Среди участников чемпион мира М.Карлсен, экс-чемпионы В. Крамник и В. Ананд, известные гроссмейстеры Ф. Каруана, Х. Накамура, Б. Гельфанд.

Как передает «Арменпресс», среди участников члены сборной Армении Г. Саргсян и С. Мовсесян. Всего в турнире играют 160 шахматистов, 67 из них – гроссмейстеры.

В цетральной партии тура Ф. Каруана победил В. Крамника. Победу одержал и М. Карлсен. Одно очко в свой актив занес и Г. Саргсян, а С. Мовсесян сыграл вничью.