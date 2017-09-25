Вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов отправился в Санкт-Петербург

Вице-спикер Национального собрания Армении Э. Шармазанов 25 сентября отправился с рабочим визитом в Санкт-Петрбург, где примет участие в мероприятиях, посвященных 130-летию всемирно известного востоковеда, основателя и первого президента Академии наук Армении Иосифа Орбели, организованных по его инициативе.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении общественных связей НС РА, во время визита Э. Шармазанов встретится с генеральным секретарем Межпарламентской ассамблеи стран СНГ Алексеем Сергеевым и ответственным секретарем Парламентской ассамблеи ОДКБ Петром Рябихиным.