Минобороны России сообщило о гибели генерала в Сирии

Российское министерство обороны сообщило о гибели в Сирии старшего группы российских военных советников, генерал-лейтенанта Валерия Асапова.

По данным военного ведомства, генерал погиб в результате минометного обстрела со стороны боевиков запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство",сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГИЛ генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины", - сообщает минобороны.

Асапов находился на командном пункте сирийских войск, где оказывал помощь в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор.

Сообощается, что командование представило погибшего "к высокой государственной награде посмертно".