В Брюсселе стартует четвертый и решающий раунд переговоров по Brexit

Четвертый и раунд переговоров об условиях выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit) начинается в понедельник в Брюсселе. Обе стороны уже дали понять, что питают большие надежды на этот раунд, который продлится до 28 сентября. Тому есть две причины: во-первых, в последние дни Лондон и Брюссель впервые с начала переговорного процесса сделали ряд шагов навстречу друг другу, а во-вторых, нынешний раунд должен стать последним и решающим перед саммитом ЕС 19-20 октября, к которому стороны намеревались завершить первую фазу переговорного процесса, посвященную уточнению условий европейского развода и перейти ко второй фазе - определению принципов будущих отношений,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.