Время в Ереване: 11:07:36,   25 Сентябрь

Лидеры “Ереван опен” – 8 шахматистов


На проходящем в Ереване шахматном турнире “Ереван опен” были сыграны партии 6 тура. Как передает «Арменпресс», турнирную таблицу возглавляют 8 лидеров. По 5 очков у Карена Григоряна,  Армана Микаеляна, Тиграна Петросяна, Ивана Розума, Алексея Кислинского, Гранта Мелкумяна, Армана Пашикяна и Аслана Аитбаева.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации