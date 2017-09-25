Избирком ФРГ: союз ХДС/ХСС займет 246 из 709 мест в Бундестаге

Консервативный блок Ангелы Меркель Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) займет 246 из 709 мест в парламенте Германии. Об этом свидетельствуют предварительные данные, которые в понедельник были обнародованы Федеральной избирательной комиссией.

Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) получит 153 мандата, что на 40 меньше показателей предыдущих выборов в 2013 году, "Альтернатива для Германии", ранее не представленная в парламенте, займет 94 места. Свободной демократической партии достанется - 80 мест, "зеленым" - 67, а Левой партии - 69.

По данным избиркома, явка составила 76,2%, что на 4,7% выше, чем в 2013 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





