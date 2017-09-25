Эрик Эсраилян: этот фильм – обещание никогда не забывать Геноцид армян и не допускать повторения подобных явлений

На днях в Армении находился продюсер голливудского фильма “Обещание” Эрик Эсраилян, прибывший с режиссером фильма Терри Джорджем на премьеру музыкальной постановки “Наше обещание”, рассказывающей о фильме “Обещание”. После представления «Арменпресс» побеседовал с продюсером. Ранее нами была представлена беседа с режиссером фильма.

- Г-н Эсраилян, поделитесь для начала вашими впечатлениями о постановке.

Могу сказать, что я прочувствовал и танцы, и музыку, и эту трактовку. Рад, что постановка состоялась. Она показывает, насколько мы талантливый народ. Знаю, что у них было мало времени, но я бы сравнил ее с самыми известными постановками мира.



- После нескольких неудачных попыток обратиться к теме Геноцида в Голливуде на экраны вышел фильм “Обещание”. Как вам это удалось, в чем его отличие?

Я думаю, главное – сам Крк Кркорян. Остальные студии боялись заняться этой темой из-за прессинга отрицателей Геноцида, турецкого правительства. Крк Кркорян нашел смелость сказать: независимо от того, что будет, я хочу, чтобы фильм был снят и показан. Конечно, одних денег мало для привлечения зрителя. Нужен хороший актерский состав, хорошие режиссер, оператор. Они могли сняться и снять другие фильмы, но предпочли наш. Подобные фильмы проблематичны с коммерческой точки зрения, потому что показывают не “Звездные войны”, а реальную трагедию народа. Этот фильм останется в поколениях.



- И о воздействии фильма. Чем важен для нас, армян, такой фильм, снятый в Голливуде?

Я наконец могу сказать, что у нас появилось орудие, которое показывает нашу историю чужестранцам. Фильм в какой-то мере можно назвать визуальным нузеем, экспозиция которого не будет никогда завершена, потому что это не конец, это начало. У нас есть фильмы и других великолепных режиссеров, например, А. Эгояна. Они заложили основу. Не будь их фильмов,не было бы и нашего. Я надеюсь, что наше дело будет продолжено.



Полный текст интервью можно найти по адресу https://armenpress.am/arm/news/906457/filmy-hayoc-cexaspanutyuny-erbeq-chmoranalu-ev-nman.html.

Интервью Сюзи Мурадян