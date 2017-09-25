Канцлер Германии и лидер ХДС Ангела Меркель переизбрана в бундестаг по одномандатному округу в земле Мекленбург, при этом ее результат оказался значительно ниже по сравнению с прошлыми выборами (44% против 56%), следует из данных немецкого центризбиркома.

На втором месте в округе, где баллотировалась Меркель, - кандидат от "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм с 19,2%,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Меркель избирается от этого округа с 1990 года и не проиграла еще ни разу. Самый низкий ее результат составлял 37,6% (в 1998 году, когда ХДС проиграла федеральные выборы), самый высокий - 56,2% (2013-й).