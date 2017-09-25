"Республиканцы" упрочили свое большинство в Сенате Франции по итогам частичных выборов

Правоцентристская партия "Республиканцы" упрочила свое большинство в Сенате Франции по итогам частичных выборов в верхнюю палату парламента республики, состоявшихся в воскресенье. Таковы предварительные результаты голосования, опубликованные пресс-службой Сената.

По этим данным, "Республиканцы" получили семь дополнительных мест в Сенате по сравнению с прежним составом, и теперь их фракция будет насчитывать не менее 149 сенаторов. Образующий с ними группу большинства "Центристский союз" также расширил свою фракцию - с 42 до 48 парламентариев. Всего в верхней палате 348 мест,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Выборы в Сенат проходили в 38 департаментах европейской части Франции, шести заморских департаментах и территориях и одном избирательном округе, закрепленном за французами, проживающими за рубежом. Состав верхней палаты обновлялся на половину - решалась судьба 171 из 348 мест.

Левые, несмотря на катастрофические результаты на всех предыдущих выборах последних лет, сумели в целом отстоять свои позиции в Сенате, сохранив вторую по численности фракцию. В общей сложности Социалистическая партия, Левая радикальная партия и сенаторы от союзных им малых левых движений совокупно получают в обновленном составе палаты 93 места.

Пропрезидентское движение "Республика на марше" не сумело добиться успеха на этих выборах. Численность их фракции сократилась с 29 до 23 сенаторов.