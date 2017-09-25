СМИ: в Иракском Курдистане началось голосование по референдуму о независимости

Голосование по референдуму о независимости Иракского Курдистана началось в понедельник на территории курдской автономии Ирака. Как сообщил телеканал Rudaw, участки открылись в 07:00 по местному времени (совпадает с московским) и завершат свою работу в 18:00.

В общей сложности для участия зарегистрировались 5,2 млн человек, они должны ответить "да" или "нет" на вопрос: "Вы хотите, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?". Результаты плебисцита будут известны спустя сутки после завершения работы участков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака. Кроме де-юре входящих в Иракский Курдистан провинций, плебисцит проводится на спорных территориях - в провинциях Киркук, Найнава, Дияла.

Против проведения референдума выступает центральное правительство, считая его неконституционным, а также Турция и Иран, выступающие за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в США и ряде европейских стран, так как подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.



