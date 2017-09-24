Президент Армении присутствовал на открытии детского реабилитационного центра

Президент Армении Серж Саргсян присутствовал на церемонии открытия современного учебного и реабилитационного центра для необеспеченных и имеющих инвалидность детей. Центр построен в столице на территории, прилегающей к церкви Святого Саргиса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, проектные и строительные работы в "Детском реабилитационном центре Айка и Эльзы Титизеан" выполнены фондом "Ереван - моя любовь". Детский центр построен на принадлежащем Армянской Апостольской церкви (ААЦ) земельном участке размером около 800 кв.м.

Согласно заключённому между Фондом и ААЦ договору, после строительства здание будет принадлежать ААЦ и использоваться исключительно для проектов фонда "Ереван - моя любовь". Новый центр будет частью системы "Дома армянских чад" Святого Первопрестольного Эчмиадзина.

Президент Республики совершил экскурсию по новому центру, ознакомился с осуществлёнными работами и с программами, которые намечены с целью реализации миссии центра. Основная миссия нового центра - помогать детям из социально необеспеченных семей и детям, имеющим инвалидность. Здесь будет действовать также Центр семейной помощи. По заверению ответственных лиц, в просторном и соответствующем международным критериям детском центре для детей, имеющих инвалидность, будет осуществляться ряд реабилитационных и образовательных программ.

Услуги Центра семейной помощи в первую очередь намечаются для детей, имеющих инвалидность, однако не ограничиваются этим: Двери центра будут открыты также для детей беженцев и насильственно перемещённых, лишённых должной заботы и для детей из других социально необеспеченных слоёв. В течение года порядка 150 родителей примут участие в специальных курсах, на которых они приобретут навыки лучшего ухода за детьми, имеющими инвалидность. Центр предусмотрен для того, чтобы ежегодно оказывать помощь около 1000 детей. Крупнейшими дарителями этого проекта фонда "Ереван - моя любовь" являются Айк и Эльза Титизеаны.

Во время открытия центра представители благотворительного фонда "Ереван - моя любовь" выразили благодарность Президенту Сержу Саргсяну и Католикосу Всех Армян Гарегину Второму за помощь, оказанную в ходе реализации проекта.