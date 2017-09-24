Канцлер Германии, председатель Христианско-демократического союза Ангела Меркель проголосовала на выборах в Бундестаг. Вместе со своим супругом Йоахимом Зауэром она посетила избирательный участок в центральном округе.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, канцлер ФРГ покинула зал, не сделав никаких заявлений, лишь несколько раз кивнув в сторону телекамер.

Ранее уже проголосовали ключевой оппонент Меркель - глава социал-демократов Мартин Шульц, а также лидер партийного списка "зеленых" Джем Оздемир. Кандидаты в канцлеры от "Альтернативы для Германии" и Свободной демократической партии (СвДП) решили голосовать не публично.

Участки проработают до 18:00 (20:00 Ереван). После их закрытия будут обнародованы первые данные экзитполов. Предварительные официальные данные опубликуют в ночь на понедельник.