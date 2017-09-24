Иран закроет коридоры для пролета самолетов в сторону или со стороны Иракского Курдистана

Тегеран в воскресенье объявил о закрытии коридоров для движения воздушного транспорта в сторону и со стороны Иракского Курдистана, сообщает иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, по его данным, такое решение принято Высшим советом национальной безопасности Ирана по запросу иракского центрального правительства накануне проведения в Иракском Курдистане референдума о независимости. В Тегеране отрицательно относятся к этим планам.

Референдум запланирован на 25 сентября.

Федеральный суд Ирака в минувший понедельник запретил властям Иракского Курдистана проводить референдум о независимости региона. Иракский премьер Хайдар аль-Абади ранее заявил, что он противоречит конституции Ирака, а его итоги признаны не будут. Парламент Ирака также выступил против проведения референдума.

Намерение иракских курдов провести референдум раскритиковали и иностранные государства и союзы. В частности, против его проведения выступили Иран, ЕС, США. Так, по данным американских СМИ, еще в августе министр обороны США Джим Мэттис призвал главу Иракского Курдистана Масуда Барзани отсрочить его проведение.

В воскресенье глава правительства Турции Бинали Йылдырым заявил, что запланированный референдум о независимости Иракского Курдистана для Анкары не значит ровным счетом ничего с правовой точки зрения.