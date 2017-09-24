«Маленькие  армянские певцы» проведут в Аричаванке фестиваль к 148-летию Комитаса

При высоком покровительстве Первопрестольного Св.Эчмиадзина международная ассоциация «Маленькие армянские певцы» 26 сентября проведет в Аричаванке фестиваль духовной музыки к 148-летию Комитаса.

Как сообщили Арменпресс, фестиваль позволит лучше узнать Аричаванк, где жил и творил великий Комитас, а также даст возможность насладиться песнопениями – жемчужинами мировой духовной музыки под сводами великолепного храма.

Руководит хором «Маленькие армянские певцы» Тигран Экекян.