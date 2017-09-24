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«Маленькие  армянские певцы» проведут в Аричаванке фестиваль к 148-летию Комитаса


При высоком покровительстве Первопрестольного Св.Эчмиадзина  международная ассоциация «Маленькие  армянские певцы» 26 сентября проведет в Аричаванке фестиваль духовной  музыки к 148-летию Комитаса.

Как  сообщили Арменпресс, фестиваль позволит лучше  узнать Аричаванк, где  жил и творил великий Комитас, а также даст возможность насладиться песнопениями – жемчужинами мировой духовной  музыки под сводами великолепного храма.

Руководит хором «Маленькие  армянские певцы» Тигран Экекян.



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