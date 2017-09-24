У пострадавшего от наезда на ул. Шираки состояние  стабильно тяжелое

24 сентября в 00:18 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на ул. Шираки 39, вблизи конноспортивного центра водитель машины неопознанной марки сбил подростка (около 15 лет), который находился на проезжей части дороги, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что А.Г на своей машине Opel Astra с г/н 73 AV 075 совершил наезд на А.Б. (2000 г/р), который был госпитализирован в МЦ Св.Богоматери, где медики оценили его состояние как стабильно тяжелое.