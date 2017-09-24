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Температура  воздуха в Армении понизится на 6-8  градусов


25-26 сентября на  территории  Армении ожидается  высокая степень пожароопасности. Об этом Арменпресс стало известно с  официального сайта МЧС РА.

25-26 сентября преимущественно в северных областях, а  27-29 сентября – в значительной  части областей,   в вечерние  часы ожидается кратковременный дождь и гроза, во время грозы возможно усиление  ветра до 15-20 м/с.

Ветер  западный, скорость 3-8 м/с.

27-29 сентября температура  воздуха в Армении понизится на 6-8  градусов.

25-26 сентября в Ереване в вечерние  часы есть вероятность кратковременного дождя.  27-29 сентября  в вечерние  часы ожидается кратковременный дождь и гроза.



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