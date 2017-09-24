25-26 сентября на территории Армении ожидается высокая степень пожароопасности. Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта МЧС РА.

25-26 сентября преимущественно в северных областях, а 27-29 сентября – в значительной части областей, в вечерние часы ожидается кратковременный дождь и гроза, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Ветер западный, скорость 3-8 м/с.

27-29 сентября температура воздуха в Армении понизится на 6-8 градусов.

25-26 сентября в Ереване в вечерние часы есть вероятность кратковременного дождя. 27-29 сентября в вечерние часы ожидается кратковременный дождь и гроза.