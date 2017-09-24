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Игра с командой  «Саутгемптон» получилась сложной – Моуриньо


Главный  тренер  «Манчестер Юнайтед» Жозе  Моуриньо считает, что игра с командой  «Саутгемптон» получилась сложной.

«Противники пытались создавать острые  атаки. На первенстве  Англии невозможно часто побеждать, играя вничью только в атакующий футбол. У  нас была возможность забить 3-4 гола, но мы  набрали только 3  очень важных очка», - как передает Арменпресс, сказал Жозе  Моуриньо.

В 6 туре первенства  Англии Manchester  United победил в  игре с  Sautgempton. Счет открыли «красные дьяволы»: на  19 минуте MU вывел вперед  Лукаку. Во втором тайме «красные дьяволы» не  использовали представившуюся возможность и выиграли с минимальным счетом.

Генрих Мхитарян был заявлен в стартовом составе, но на  75 минуте  был заменен.

По итогам этого тура Manchester City  и  Manchester  United набрали по 16 очков и делят 1-2 места.



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