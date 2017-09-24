Игра с командой  «Саутгемптон» получилась сложной – Моуриньо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что игра с командой «Саутгемптон» получилась сложной.

«Противники пытались создавать острые атаки. На первенстве Англии невозможно часто побеждать, играя вничью только в атакующий футбол. У нас была возможность забить 3-4 гола, но мы набрали только 3 очень важных очка», - как передает Арменпресс, сказал Жозе Моуриньо.

В 6 туре первенства Англии Manchester United победил в игре с Sautgempton. Счет открыли «красные дьяволы»: на 19 минуте MU вывел вперед Лукаку. Во втором тайме «красные дьяволы» не использовали представившуюся возможность и выиграли с минимальным счетом.

Генрих Мхитарян был заявлен в стартовом составе, но на 75 минуте был заменен.

По итогам этого тура Manchester City и Manchester United набрали по 16 очков и делят 1-2 места.