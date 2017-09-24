Эдвард Налбандян встретился с министром ИД Косово

23 сентября министр ИД РА Эдвард Налбандян встретился в Нью-Йорке с министром ИД Косово Беджетом Пацолли.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата МИД РА, собеседники отметили, что подобные встречи – прекрасный повод для более близкого знакомства друг с другом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Беджет Пацолли представил Эдварду Налбандяну последние развития и перспективы диалога с Сербией под патронатом ЕС.