Саркис Адамян участвовал в  игре  с «Айнтрахтом»

Член национальной сборной Армении Саркис Адамян участвовал в очередной игре игре с «Айнтрахтом» в составе «Ян Регенсбург».

Как передает Арменпресс, в 8 туре второй лиги Бундеслиги «Ян Регенсбург» встречался «Айнтрахтом» из Брауншвейга и взял верх - 2:1.

Форвард сборной Армении Саркис Адамян вышел в стартовом составе и был заменен на 86-ой минуте, а на 43-ей минуте получил желтую карточку.

Набрав 9 очков, «Ян Регенсбург» делит 10-11 места.