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Саркис Адамян участвовал в  игре  с «Айнтрахтом»


Член национальной  сборной  Армении Саркис Адамян участвовал в  очередной игре игре  с «Айнтрахтом» в составе «Ян Регенсбург».

Как  передает Арменпресс, в 8 туре второй  лиги Бундеслиги «Ян Регенсбург» встречался   «Айнтрахтом» из Брауншвейга и взял верх - 2:1.

Форвард сборной Армении Саркис Адамян вышел в стартовом составе и был заменен на 86-ой минуте, а на 43-ей минуте получил желтую карточку.

Набрав 9 очков, «Ян Регенсбург» делит 10-11 места.



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