В зоне  пожара на горе  Ара 19 дымящихся очагов

По положению на 09:00 часов 24 сентября работы по пожаротушению идут на 4 участках.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в работе участвуют 47 спасателей и 5 единиц техники.

21 сентября в 16:43 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на горе Ара возник пожар.

На место выехали 6 боевых расчетов, 3 оперативные группы и спасательный отряд спецназначения.

В пожаротушение были задействованы 117 спасателей, 10 сотрудников лесного хозяйства и 8 жителей соседних сел.

На месте присутствовали министр ЧС РА Давид Тоноян, замминистра А.Назарян, губернатор Арагацотна, замдиректора С/с, полковник А.Хачикян и др.

На 20:00 часов 22 сентября сгорело 25 га травяных участков.