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В зоне  пожара на горе  Ара 19 дымящихся очагов


По положению на 09:00 часов 24 сентября работы  по пожаротушению идут на 4  участках.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в  работе  участвуют 47 спасателей и 5 единиц  техники.

21 сентября в 16:43 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что на горе Ара возник  пожар.

На место выехали 6  боевых  расчетов, 3 оперативные группы и спасательный отряд спецназначения.

В пожаротушение  были задействованы 117 спасателей, 10 сотрудников лесного хозяйства и 8 жителей  соседних сел. 

На месте  присутствовали министр ЧС РА Давид Тоноян, замминистра А.Назарян, губернатор Арагацотна, замдиректора С/с, полковник А.Хачикян и др.

На 20:00 часов 22 сентября сгорело 25 га травяных участков.



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