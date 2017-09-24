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В Yerevan Open 5 лидеров  


В проходящем уж второй  год турнире Yerevan Open завершилось 5 туров.

Как  передает Арменпресс, победили Тигран Петросян, Арман Пашикян, Арташес Минасян, Давид Мирзоян и др.

По итогам 5 туров выявились 5  лидеров – Армян Микаелян, Тигран Петросян, Карен Григорян, Алексей Кислинский,  Арман Пашикян. Они набрали по 4,5 очка.



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