В Yerevan Open 5 лидеров  

В проходящем уж второй год турнире Yerevan Open завершилось 5 туров.

Как передает Арменпресс, победили Тигран Петросян, Арман Пашикян, Арташес Минасян, Давид Мирзоян и др.

По итогам 5 туров выявились 5 лидеров – Армян Микаелян, Тигран Петросян, Карен Григорян, Алексей Кислинский, Арман Пашикян. Они набрали по 4,5 очка.