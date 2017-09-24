Юра  Мовсисян не  участвовал в  игре  «Реал Солт Лейк»

В 31 туре регулярного первенства MLS команда Real Salt Lake одержала победу.

Как передает Арменпресс, соперником Real Salt Lake был «Сиэттл Саундерс». Команда Мовсисяна победила со счетом 2:0.

Юра Мовсисян был заявлен, но не участвовал в игре Real Salt Lake.

После этого тура у Real Salt Lake 41 очко, он на 5-м месте.