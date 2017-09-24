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Юра  Мовсисян не  участвовал в  игре  «Реал Солт Лейк»


В 31 туре регулярного первенства MLS  команда Real Salt Lake одержала победу.

Как передает Арменпресс, соперником Real Salt Lake был «Сиэттл Саундерс». Команда  Мовсисяна  победила  со  счетом 2:0.

Юра  Мовсисян был заявлен, но не  участвовал в  игре Real Salt Lake.

После  этого тура  у  Real Salt Lake 41 очко, он на 5-м месте.



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