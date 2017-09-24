Министр ИД РА и представители Американского еврейского комитета  обменялись мнениями относительно развития армяно-израильских отношений

23 сентября министр ИД РА Эдвард Налбандян встретился в Нью-Йорке с делегацией Американского еврейского комитета (АЕК) во главе с послом Петером Розенблаттом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата МИД РА, на встрече состоялся обмен мнениями вокруг шагов, предпринимаемых с целью развития армяно-израильских отношений.

В ходе беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки.

Эдвард Налбандян представил делегации Американского еврейского комитета шаги, предпринимаемые Арменией и странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию карабахской проблемы.