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Министр ИД РА и представители Американского еврейского комитета  обменялись мнениями относительно развития армяно-израильских отношений


23 сентября министр ИД РА Эдвард Налбандян встретился в Нью-Йорке  с делегацией Американского еврейского комитета (АЕК) во главе  с послом Петером Розенблаттом. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата МИД РА, на встрече состоялся обмен мнениями вокруг шагов, предпринимаемых с целью развития армяно-израильских отношений.

В ходе  беседы стороны обсудили ряд актуальных вопросов международной  повестки.

Эдвард Налбандян представил делегации  Американского еврейского комитета  шаги, предпринимаемые Арменией и странами-сопредседателями Минской группы  ОБСЕ по мирному урегулированию карабахской  проблемы.



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