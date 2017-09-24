В рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября министр ИД РА Эдвард Налбандян встретился в Нью-Йорке с министром ИД Индонезии Ретно Марсуди.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата МИД РА, собеседники с удовлетворением отметили активизацию армяно-индонезийских отношений в последнее время, взаимные визиты на высоком уровне, расширение двустороннего правово-договорного поля и проведение консультаций между двумя МИД.

Состоялся обмен мнениями относительно сближения сотрудничества двух стран в международных структурах.

Министры ИД Армении и Индонезии обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки.