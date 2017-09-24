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Министры  ИД Армении и Индонезии обсудили ряд актуальных вопросов международной  повестки


В рамках  сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября министр ИД РА Эдвард Налбандян встретился в Нью-Йорке  с министром ИД Индонезии Ретно Марсуди.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата МИД РА, собеседники  с удовлетворением отметили активизацию армяно-индонезийских отношений в  последнее время, взаимные визиты  на  высоком уровне, расширение  двустороннего правово-договорного поля и  проведение консультаций  между двумя МИД.

Состоялся обмен мнениями относительно сближения сотрудничества двух стран в  международных структурах.

Министры  ИД Армении и Индонезии обсудили ряд актуальных вопросов международной  повестки.  



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