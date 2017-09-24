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Эдвард Налбандян обсудил с молдавским коллегой график  взаимных визитов


В рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр ИД РА Эдвард Налбандян 20 сентября встретился с вице-премьером Молдовы, министром ИД и европейской  интеграции Андреем Галбуром.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата МИД РА, собеседники обсудили  широкий круг вопросов повестки двусторонних отношений и график  взаимных визитов.

Стороны обсудили также вопросы расширения  двустороннего правово-договорного поля и сотрудничества двух стран в  международных структурах.



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