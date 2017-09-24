Эдвард Налбандян обсудил с молдавским коллегой график  взаимных визитов

В рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр ИД РА Эдвард Налбандян 20 сентября встретился с вице-премьером Молдовы, министром ИД и европейской интеграции Андреем Галбуром.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата МИД РА, собеседники обсудили широкий круг вопросов повестки двусторонних отношений и график взаимных визитов.

Стороны обсудили также вопросы расширения двустороннего правово-договорного поля и сотрудничества двух стран в международных структурах.