Эдвард Налбандян обсудил с молдавским коллегой график взаимных визитов
В рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр ИД РА Эдвард Налбандян 20 сентября встретился с вице-премьером Молдовы, министром ИД и европейской интеграции Андреем Галбуром.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата МИД РА, собеседники обсудили широкий круг вопросов повестки двусторонних отношений и график взаимных визитов.
Стороны обсудили также вопросы расширения двустороннего правово-договорного поля и сотрудничества двух стран в международных структурах.
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