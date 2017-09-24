Министр ИД РА  выступил в ООН на министерской встрече  «Альянс цивилизаций»  

22 сентября министр ИД РА Эдвард Налбандян выступил в ООН на министерской встрече «Альянс цивилизаций», которая проходила под девизом «Вовлеченность молодежи – как звено построения и сохранения интегрированных обществ».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата МИД РА, в своем выступлении Налбандян сказал: «Инвестируя в молодежь, мы инвестируем в будущее. Для мыслей и сердец молодых борьба – это решающее для формирования грядущих обществ.

В числе целей Альянса цивилизаций также построение будущего в мирном, социально инклюзивном мире – свободном от войн, конфликтов и разграничительных линий. К сожалению, сеятели нетерпимости и пропагандисты ненависти избирают мишенью именно молодежь, стремятся сделать их радикалами и использовать их в качестве инструмента для достижения своих преступных целей.

Руководство, целенаправленно и последовательно радикализирующее молодежь своей страны далеко от подготовки своего общества к миру. Более того, оно способствует формированию среды, основанной на вражде и ненависти, что противоположно целям Альянса цивилизаций».