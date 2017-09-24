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Министр ИД РА  выступил в ООН на министерской встрече  «Альянс цивилизаций»  


22 сентября министр ИД РА Эдвард Налбандян  выступил в ООН на министерской встрече  «Альянс цивилизаций», которая  проходила под девизом «Вовлеченность молодежи – как звено построения и сохранения  интегрированных обществ».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата МИД РА, в  своем выступлении Налбандян сказал: «Инвестируя в молодежь, мы  инвестируем в будущее. Для мыслей и сердец молодых  борьба – это решающее для формирования грядущих обществ.

В числе  целей Альянса цивилизаций также построение будущего в мирном, социально инклюзивном мире – свободном от войн, конфликтов и разграничительных линий. К  сожалению, сеятели нетерпимости и пропагандисты ненависти избирают мишенью именно молодежь, стремятся сделать их радикалами и использовать их в  качестве  инструмента  для  достижения  своих преступных целей.

Руководство, целенаправленно и последовательно радикализирующее молодежь своей  страны далеко от подготовки своего общества к  миру. Более того, оно способствует формированию среды, основанной  на  вражде и ненависти, что противоположно целям Альянса цивилизаций».



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