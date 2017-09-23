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В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана


В Нью-Йорке 23-го сентября состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, на которой присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на встрече были обсуждены вопросы касательно организации предстоящей встречи президентов Армении и Азербайджана.

Была достигнута договоренность, что сопредседатели посетят регион в октябре.



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