В Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана
23:52, 23 Сентябрь, 2017
В Нью-Йорке 23-го сентября состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, на которой присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на встрече были обсуждены вопросы касательно организации предстоящей встречи президентов Армении и Азербайджана.
Была достигнута договоренность, что сопредседатели посетят регион в октябре.
- Специальный представитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу с
визитом посетит Азербайджан, Грузию и Армению
- Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы и Каспршиком
- Любое изменение, чреватое угрозой Арцаху, неприемлемо – Карен Мирзоян
- Армения приобретает столько оружия, сколько необходимо для обеспечения безопасности
страны – Мовсес Акопян
- О сдаче территорий речи нет – Ара Баблоян