Депутаты Национального Собрания Армении Армен Ашотян и Мане Тандилян вернулись из Баку. Как передает Арменпресс, об этом Ашотян писал в Facebook.

«Дорогие соотечественники, я и Мане вернулись из Баку, теперь мы находимся в Тбилиси. Мы чрезвычайно благодарны вам за поддержку и заботу. Я еще раз заверяю вас, что мы сделали все возможное, чтобы правильно представить нашу страну. Мы еще раз благодарим вас, надеясь встретиться с вами через несколько дней в Ереване», - отметил Ашотян в видео, размещенном на его странице в Facebook.

Член парламентской фракции «Выход» Мане Тандилян также поблагодарила народ Армении за поддержку: «Да, у нас была проблема со связью. Мы встретимся в Ереване и представим подробности о нашем визите, и вы будете иметь полное представление о том, что происходило в Баку в эти дни».