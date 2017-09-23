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Президент Армении присутствовал на благотворительном концерте "Вместе"


Президент Армении Серж Саргсян в концертном зале "Арам Хачатурян" 23 сентября присутствовал на благотворительном концерте "Вместе", в ходе которого знаменитый представитель российской эстрады, народный артист СССР Иосиф Кобзон вместе с армянскими артистами исполнил произведения армянских композиторов ХХ века. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.



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