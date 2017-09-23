«Добро пожаловать!» и чёрные списки: российский блогер о впечатлениях от Нагорного Карабаха

Русский блогер Сергей Новиков впечатлен визитом в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). Как сообщает Арменпресс, он поделился своими впечатлениями в своем блоге, представив достопримечательности Армении и Арцаха, а также коснувшись «черного списка» Азербайджана, в котором оказываются посещающие Арцах известные люди.

“«Добро пожаловать в свободный Арцах!» - встречает табличка по дороге из Армении. Мы врубаем на полную фары минивэна и фотографируем артефакт в электрическом свете. В горах уже кромешная тьма, фонарей на обочине нет, с неба светят только звёзды.

Вдали, на перевале с жутким серпантином, горят огни города, который ещё 25 лет назад назывался Лачином. По итогам Карабахской войны, окончившейся перемирием в мае 94-го, он вместе со стратегической дорогой на Ереван перешёл под контроль армян. С тех пор Лачин сменил название на Бердзор (по-армянски – «крепость в ущелье») и превратился в один из крупнейших городов Республики Арцах - де-факто второго армянского государства современности”, - пишет Новиков.

Далее блогер представляет достопримечательности, которые встречаются на пути в Арцах. Новикова впечатлили монастырь Хор Вирап, ущелье Арени, Нораванк и Татев.

«Всё, долгий путь позади. Мы в Степанакерте, столице самой «несуществующей» из республик Закавказья. В то время как соседи по региону - Абхазия и Южная Осетия - получили хоть минимальное международное признание, Карабах не «видит» ни одна страна, представленная в ООН…

Что же до самого Баку... «Они никогда не признают Нагорный Карабах, а мы никогда не отдадим эти земли. И весь прикол в том, что обе стороны прекрасно это понимают», - вспоминаю я слова нашего армянского собеседника, ереванского блогера Седрака Мкртчяна», - отметил блогер.

Далее он коснулся «черного списка» Азербайджана. «С каждым километром на восток наше попадание в «чёрный список» соседнего государства становится всё более вероятным. Но ничего, с этим живут. В тот же список занесены и мой друг - путешественник из Чернигова Александр Волощук, и лучший российский гид по Карабаху Дмитрий Егоров , и один из коллег по туру - блогер из Латвии Александр Алимов… а ещё раньше – ни много ни мало Монтсеррат Кабалье. А что, приличная компания! Политика политикой, а путешествие должно продолжаться, как бы наивно это ни звучало. Иначе - ну просто никак», - заключает Новиков.

Он также разместил множество фотографий достопримечательностей.

Բլոգերը նաև հրապարակել է լուսանկարներ Արցախի և Հայաստանի տեսարժան վայրերից: