Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-09-17

ЕРЕВАН, 23 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 сентября, курс доллара США не изменился и снова составил 478.30 драм. Курс евро не изменился и снова составил 574.10 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.31 драм. Курс британского фунта не изменился и снова составил 648.81 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 19869.53 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 260.65 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 14347.39 драм.