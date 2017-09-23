Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал Иран прекратить "провокационные действия".

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

"Я чрезвычайно обеспокоен сообщениями о проведении Ираном ракетного испытания, противоречащего резолюции СБ ООН 2231. Призываю Иран прекратить провокационные действия", — написал Джонсон в Twitter.

Ранее Иран сообщил, что провел успешные испытания новой баллистической ракеты способной нести несколько боеголовок, с дальностью полета 2 тысячи километров.