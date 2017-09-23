Территория и здание армянской церкви в Баку закрыты: армянским делегатам не позволили войти на территорию церкви

Армянские депутаты, которые находятся в Баку для участия в заседании парламентской ассамблеи Евронест, совершили поездку по азербайджанской столице и опубликовали фотографии из города, сообщили Арменпресс в Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям.

«Это бывшая армянская церковь в Баку, которая не действует. Она принадлежит библиотеке президента Азербайджана. Территория и здание церкви закрыты», - отметили армянские делегаты, добавив, что у них не было возможности войти на территорию церкви.