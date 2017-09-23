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G7 может ужесточить санкции в отношении России. Меркель


Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры G7 готовы ужесточить санкции в отношении России, если обстановка на востоке Украины обострится. 

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости»

"Мы согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией минских договоренностей. Мы готовы в случае, если это потребуется — мы, правда, этого не хотим — ужесточить санкции", — сказала Меркель. 

Евросоюз ввел санкции против РФ в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине и в Крыму и с тех пор регулярно продлевал их на полгода.

 

 



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