Время в Ереване: 11:07:36,   23 Сентябрь

У берегов Мексики произошло новое землетрясение


Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Мексики.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

Эпицентр подземных толчков располагался в 48 километрах к юго-западу от города Паредон, расположенного на юге страны. Очаг залегал на глубине 74,2 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Ранее в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Всего погибло, по последним данным, 293 человека.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации