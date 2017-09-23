У берегов Мексики произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Мексики.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

Эпицентр подземных толчков располагался в 48 километрах к юго-западу от города Паредон, расположенного на юге страны. Очаг залегал на глубине 74,2 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Ранее в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Всего погибло, по последним данным, 293 человека.