Терри Джордж и Эрик Исраелян посетили Мемориала памяти жертв Геноцида армян

Режиссер фильма «Обещание» Терри Джордж и продюсер Эрик Исраелян посетили Мемориала памяти жертв Геноцида армян в Цицернакаберде. Как передает Арменпресс, их сопровождали министр культуры Армении Армен Амирян и члены Центрального совета AGBU.

«Этот визит подводит итог всему, над чем я работал в течение последних четырех лет. Это самый эмоциональный момент всего производства фильма «Обещание», самого важного момента проекта», - сказал Джордж.

Джордж и Исраелян воздали дань памяти жертвам Геноцида армян с минуты молчания, возложили цветы к вечному огню. Они также посадили дерево в Аллее памяти, почтили память покойного Кирка Keркоряна, легендарного человека, который неустанно работал над тем, чтобы принести «Обещание» на большие экраны.

«Это дерево символизирует все возрастающую популярность армянской истории. Кирк Керкорян посадил семя, и Терри, Майк Медавой и я были удостоены чести работать с нашими невероятными актерами и командой, чтобы поделиться этой историей с миром. Мы никогда не должны позволить миру забыть свое прошлое, и мы должны двигаться вперед вместе, чтобы поддержать нуждающихся. Под руководством Кирка Керкоряна мы следовали его пожеланиям. Сегодня мы чтим его память и память тех, кто погиб сто лет назад », - сказал Эрик Исраелян.