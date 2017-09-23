Армения присоединилась к Соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли
22-го сентября министр иностранных дел Эдвард Налбандян в штаб-квартире ООН от имени Республики Армения подписал «Соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МИД Армении.
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