Время в Ереване: 11:07:36,   23 Сентябрь

Армения присоединилась к Соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли


22-го сентября министр иностранных дел Эдвард Налбандян в штаб-квартире ООН от имени Республики Армения подписал «Соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации