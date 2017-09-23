Шармазанов ответил на заявление Косачева: если Азербайджан готов признать независимость Арцаха, то стороны близки к урегулированию

Вице-спикер НС Э. Шармазанов прокомментировал заявление председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам К. Косачева о том, что Армения и Азербайджан близки к решению карабахского конфликта. “Если Азербайджан согласился признать независимость Арцаха, то действительно, стороны близки к урегулировaнию”, - заявил он в беседе с «Арменпресс».

Он добавил, что во всех других случаях говорить об урегулировании нет смысла, поскольку армянская сторона неоднократно заявляла, что без реализации права народа Арцаха на самоопределение и безоговорочного признания этого права никакого урегулирования быть не может.

«Если г-н Косачев делает подобные заявления, то обладает сведениями, что Азербайджан имеет желание признать независимость Арцаха, потому что при других обстоятельствах стороны не могут быть близки к урегулированию”, - заключил вице-спикер.

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам К. Косачев заявил, что Армения и Азербайджан близки к решению карабахской проблемы. “Россия в этом вопросе сохраняет нейтралитет. У нас дружеские отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. По имеющимся у меня сведениям, этот конфликт довольно близок к разрешению”, - сказал К. Косачев.