Мэй: Великобритания выходит из ЕС, но не покидает Европу

Великобритания выходит из Евросоюза в интересах своих граждан, но в этих же интересах остается в Европе. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «ТАСС».

"Великобритания всегда останется рядом со своими европейскими друзьями и союзниками в защите наших общих ценностей - свободы, демократии, прав человека. Это не изменится, как и то, что мы будем по-прежнему работать над гарантиями стабильности и безопасности всех наших союзников, применяя все имеющиеся у нас дипломатические и военные ресурсы. Как продолжим и борьбу с нелегальной миграцией и террористической организацией "Исламское государство"- заверила Мэй.

Она указала, что британцы первыми заинтересованы в процветании и успехах ЕС.