22-го сентября находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке министр иностранных дел Эдвард Налбандян встретился с министром иностранных дел Сирии Валидом аль-Муаллемом. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Эдвард Налбандян отметил, что Армения внимательно следит за процессами в Сирии и в регионе, выразив надежду, что сирийский кризис получит скорейшее мирное урегулирование. Он добавил, что Армения, в рамках своих возможностей, поддержала сирийский народ, отправив гуманитарную помощь дружественной стране.

Министр иностранных дел Сирии представил предпринимаемые властями страны шаги по урегулированию ситуации в Сирии и борьбу с террористическими группами.