Представители парламентских фракций Арцаха встретились с общественными деятелями Турции
В малом зале НС Республики Арцаха вечером 22 сентября состоялась встреча представителей парламентских фракций с прибывшими в Арцах с ознакомительной целью турецкими общественными деятелями.
Об этом «Арменпресс» сообщили в службе печати НС Арцаха.
Во время встречи стороны обратились к признанию Геноцида, урегулированию азербайджано-карабахского кризиса и перспективам установления мира и сотрудничества в регионе.
По мнению гостей, урегулирование должно проходить на основе демократических ценностей и защиты прав человека для обеспечения их соразмерного развития.
Присутствующие на встрече представители парламентских фракций Арам Григорян, Вардгес Багрян и Алеша Габриелян по просьбе гостей представили некоторые подробности карабахского движения, переговорного процесса и позиции Арцаха.Во встрече принял участие член-основатель национального совета международной организации “Национальный конгресс западных армян” экс-депутат НС РА Арагац Ахоян.