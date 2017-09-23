Представители парламентских фракций Арцаха встретились с общественными деятелями Турции

В малом зале НС Республики Арцаха вечером 22 сентября состоялась встреча представителей парламентских фракций с прибывшими в Арцах с ознакомительной целью турецкими общественными деятелями.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе печати НС Арцаха.

Во время встречи стороны обратились к признанию Геноцида, урегулированию азербайджано-карабахского кризиса и перспективам установления мира и сотрудничества в регионе.

По мнению гостей, урегулирование должно проходить на основе демократических ценностей и защиты прав человека для обеспечения их соразмерного развития.

Присутствующие на встрече представители парламентских фракций Арам Григорян, Вардгес Багрян и Алеша Габриелян по просьбе гостей представили некоторые подробности карабахского движения, переговорного процесса и позиции Арцаха.

Во встрече принял участие член-основатель национального совета международной организации “Национальный конгресс западных армян” экс-депутат НС РА Арагац Ахоян.