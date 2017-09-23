Азербайджан сделал более 4000 выстрелов по армянским позициям
13:48, 23 Сентябрь, 2017
На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник в течение недели 17-23 сентября нарушал режим прекращения огня, в основном ведя огонь из стрелкового оружия разного калибра, произведя по арцахским позициям более 4000 выстрелов.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах, кроме стрелкового оружия на юго-восточном участке был применен станковый автоматический гранатомет.Передовые подразделения АО Арцаха продолжают выполнение боевой задачи и применяют необходимые меры для успешной обороны боевых позиций.