Азербайджан сделал более 4000 выстрелов по армянским позициям

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник в течение недели 17-23 сентября нарушал режим прекращения огня, в основном ведя огонь из стрелкового оружия разного калибра, произведя по арцахским позициям более 4000 выстрелов.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах, кроме стрелкового оружия на юго-восточном участке был применен станковый автоматический гранатомет.

Передовые подразделения АО Арцаха продолжают выполнение боевой задачи и применяют необходимые меры для успешной обороны боевых позиций.