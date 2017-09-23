Спецпредставитель США рассказал о политике Трампа по отношению к России

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что президент США Дональд Трамп готов выстроить сильную позицию в отношениях с Россией, опираясь на общие принципы безопасности и защиту американских национальных интересов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

"Я думаю, что президент Трамп готов выстроить сильную позицию. Эта позиция базируется на трех факторах — поддержке существующих правил игры, поддержке общих принципов безопасности и защите национальных интересов США. Позвольте мне прибегнуть к интерпретации: я бы не рассматривал это как нечто антироссийское… Президент Трамп, собственно, хочет того, о чем и заявлял, — достичь взаимопонимания с Россией. Но для этого сама Россия должна изменить поведение, к которому она уже привыкла", — сказал Волкер.