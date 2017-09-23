Налбандян и Зариф обсудили текущие вопросы армяно-иранских дружеских отношений

Находящийся в Нью-Йорке с рабочим визитом министр ИД Армении Э. Налбандян 22 сентября встретился с министром ИД Ирана Мохамадом Джавадом Зарифи. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

На встрече был затронут широкий круг текущих вопросов по армяно-иранским дружеским связям, стороны обменялись мнениями о ходе выполнения договоренностей, достигнутых между президентами двух стран, о планируемых встречах на высоком уровне.

Министры обсудили также текущие вопросы региональных и международных отношений.