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Налбандян и Зариф обсудили текущие вопросы армяно-иранских дружеских отношений


Находящийся в Нью-Йорке с рабочим визитом министр ИД  Армении Э. Налбандян 22 сентября встретился с министром ИД Ирана Мохамадом Джавадом Зарифи. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

 На встрече был затронут широкий круг текущих вопросов по армяно-иранским дружеским связям, стороны обменялись мнениями о ходе выполнения договоренностей, достигнутых между президентами двух стран, о планируемых встречах на высоком уровне.

Министры обсудили также текущие вопросы региональных и международных отношений. 



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