Налбандян встретился с генеральным секретарем ОБСЕ

Министр ИД Армении Э. Налбандян 22 сентября встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ОБСЕ послом Томасом Гремингером. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

Поздравив Т. Гремингера со вступлением в должность генсека ОБСЕ, Э. Налбандян подчеркнул, что несмотря на прекращение деятельности в Ереване офиса ОБСЕ из-за вето, нложенного Азербайджаном, Армения готова к продолжению реализации в стране программ ОБСЕ.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с сотрудничеством в рамках ОБСЕ, пути решения проблем, стоящих перед нею.

Министр ИД Армении и генеральный секретарь ОБСЕ обменялись мыслями по реализации предложений стран-сопредседателей Минской группы по активизации решения карабахского конфликта.