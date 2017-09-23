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Бако Саакян принял участие в церемонии открытия международного турнира по мини-футболу среди СМИ


23 сентября на республиканском стадионе г.Степанакерта Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в церемонии открытия международного турнира по мини-футболу среди СМИ. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном управлении информации аппарата президента Республики Арцах.
Глава государства подчеркнул важность проведения подобных мероприятий в Арцахе, отметив, что они оказывают содействие как популяризации спорта, так и установлению и укреплению профессиональных и человеческих связей между журналистами Арцаха и разных стран.

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