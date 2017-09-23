Первое издание первой части серии книг о Гарри Поттере продано на аукционе в США за $81,2 тыс., превысив свою изначальную стоимость более чем в 5 тыс. раз. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил аукционный дом Heritage Auctions.

Таким образом установлен аукционный рекорд для неподписанной автором художественной книги. Предыдущий рекорд также поставило первое издание "Гарри Поттера", ушедшее с молотка в прошлом году. Тогда за книгу отдали около $60 тыс.

Первая часть популярного книжного цикла писательницы Джоан Роулинг под названием "Гарри Поттер и философский камень" (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) была издана в 1997 году тиражом всего в 500 экземпляров.

Цикл из семи романов о Гарри Поттере издан общим тиражом в более 500 млн экземпляров. Книги переведены на свыше 70 языков. У всех семи книг существуют успешные голливудские экранизации, которые в кинопрокате заработали в общей сложности более $7 млрд.