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Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ


Министр иностранных дел Азербайджана Э. Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с сопредседателями Минской группы ОБСЕ И. Поповым (Россия), С. Висконти (Франция) и Э. Шофером (США). Как передает «Арменпресс», ссылаясь на азербайджанское агентство АПА, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

На встрече присутствовал Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Ожидается, что 23 сентября пройдет встреча  министров ИД Армении и Азвербайджана.

В распорядке дня вопрос организации возможной встречи президентов, а также график предусмотренных посещений региона сопредседателями.

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