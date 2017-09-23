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Налбандян встретился с Генеральным секретарем ЛАГ


Министр иностранных дел Армении Э. Налбандян 22 сентября встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом  Абуль Гейтом.    Об этом, как передает «Арменпресс», сообщили в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

На встрече стороны подробно обсудили сотрудничество Армении и арабских стран, был отмечен традиционно дружеский  их характер.

Собеседники обменялись мыслями по текущим событиям, усилиям, предпринимаемым для решения сирийского кризиса, борьбе против терроризма.

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