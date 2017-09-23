Налбандян встретился с Генеральным секретарем ЛАГ

Министр иностранных дел Армении Э. Налбандян 22 сентября встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абуль Гейтом. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщили в управлении печати, информации и по связям с общественностью МИД РА.

На встрече стороны подробно обсудили сотрудничество Армении и арабских стран, был отмечен традиционно дружеский их характер.

Собеседники обменялись мыслями по текущим событиям, усилиям, предпринимаемым для решения сирийского кризиса, борьбе против терроризма.